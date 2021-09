Bochas: Club de Pelota A, único puntero e invicto en tercera

23 septiembre, 2021 Leido: 27

Comenzó a jugarse en la categoría tercera los partidos revanchas del oficial de bochas por parejas con estos resultados.

Club de Pelota A le ganó a Club de Pelota B 15 a 5; Claromecó venció a Oriente 15 a 7, Huracán derrotó a Echegoyen 15 a 0, Sociedad Española B le ganó a Sociedad Española A 15 a 3.

Posiciones: Club de Pelota A 8, Sociedad Española B y Claromecó 5, Huracán y Oriente 4, Club de Pelota B 3, Echegoyen 2, Sociedad Española A 1.

Próxima fecha, segunda de las revanchas el lunes 27: Club de Pelota B vs Echegoyen, Sociedad Española A vs Huracán, Oriente vs Sociedad Española B, Club de Pelota A vs Claromecó.

Juegan hoy por la quinta fecha de primera: Oriente vs Huracán B, Club de Pelota vs Estudiantes, Sociedad Española A vs Huracán A, libre Sociedad Española B.

Volver