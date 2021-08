Bochas: Club de Pelota A y Sociedad Española B son líderes en Tercera División

26 agosto, 2021 Leido: 55

Se completó la segunda fecha del torneo Oficial de Tercera División que organiza la Asociación Regional Tresarroyense de Bochas, ya que se había adelantado un partido en el que Huracán le ganó a Sociedad Española A.

Echegoyen, de local, perdió con Club de Pelota por 15 a 8, Sociedad Española B venció a Oriente por 15 a 2, y Club de Pelota A, como visitante, le ganó a Claromecó por 15 a 13.

Posiciones: Club de Pelota A y Sociedad Española B 2 puntos, Huracán, Oriente, Echegoyen y Club de Pelota 1, Claromecó y Sociedad Española A 0.

La tercera fecha se disputará el lunes 30: Club de Pelota B vs. Claromecó, Club de Pelota A vs. Sociedad Española B, Oriente vs. Huracán, Sociedad Española A vs. Echegoyen.

En tanto, hoy se juega una nueva fecha de Primera División: Club de Pelota vs. Huracán A, Oriente vs. Estudiantes, Sociedad Española B vs. Huracán B. Libre: Sociedad Española A.

