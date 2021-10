Bochas: Club de pelota se quedó con el primer juego

13 octubre, 2021

Se jugó el primer partido de la semi final de los play off de primera división en cancha de Huracán, Martin Aristain y Pablo Jaureguibehere perdieron con Club de pelota, Claudio Castillo y Hernán Rodríguez, 15 a 9. El Jueves 14 en cancha del celeste se juega el segundo partido, de ganar el local se quedaría con el título y si el ganador es Huracán habrá tercer encuentro en cancha neutral.

Hoy prosiguen los torneos en la categoría veteranos. Por la quinta fecha de las revanchas juegan Huracán vs Oriente, Club de Pelota vs Sociedad española B, Sociedad española A vs Echegoyen A, Echegoyen B vs Claromecó.

