Bochas: Comenzaron las revanchas del individual de primera

12 abril, 2022 Leido: 27

Dio comienzo la primera fecha de las revanchas del oficial de bochas individual de primera categoría que se desarrolla en dos zonas de 4 jugadores cada una.

En la zona A, en cancha de Huracán, Ezequiel Barrios le ganó a Pablo Jaureguibehere 15 a 13 y en cancha de Club de pelota Hernán Rodríguez perdió con Ignacio Degue 15 a 7.

Posiciones: Ezequiel Barrios Huracán 3, Hernán Rodríguez de Club de pelota, Ignacio Degue de Club de Pelota 2, Pablo Jaureguibehere de Huracán.

Próxima fecha segunda de la revanchas Miércoles 13: en Club de pelota Hernán Rodríguez vs Ezequiel barrios y en Huracán Pablo Jaureguibehere vs Ignacio Degue

Juegan Hoy: en Club de pelota Claudio Castillo vs Martin Aristain y en Estudiantes Esteban Juárez recibe a Roque Marinelli.

