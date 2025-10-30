Bochas: comenzaron las revanchas en las zonas A y B

30 octubre, 2025 0

Dieron inicio las revanchas del Campeonato Individual de 1ra categoría que organiza la Asociación Tresarroyense de Bochas, dejando como ganadores a: Pablo Jaureguibehere y Roque Marinelli en la Zona A, mientras que Esteban Juárez y Ezequiel Barrios triunfaron en la Zona B.

Por la zona A, Pablo Jaureguibehere se impuso con autoridad ante Martín Aristain Rey por 15-2, mientras que Roque Marinelli venció por el mismo resultado a Ernesto Resser.

En la zona B, Esteban Juárez logró un ajustado triunfo frente a Ignacio Degue por 15-13, y Ezequiel Barrios consiguió una importante victoria como visitante ante Héctor Somovilla por 15-7.

La acción continuará esta noche con los partidos de la zona C, donde Carlos Quiroga recibirá a Claudio Castillo y Ezequiel Juárez enfrentará a Reinaldo Barrionuevo.

En tanto, por la zona D, en cancha de Huracán, Guillermo Menna será local ante Guillermo Barrios, mientras que Hernán Rodríguez visitará a Alberto Hernández.

Volver