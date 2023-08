Bochas: Comenzó el oficial de tercera por tríos

16 agosto, 2023

Comienzo el torneo de bochas por tríos de tercera categoría con la participación de 12 equipos divididos en dos zonas

Zona A: Oriente A, Oriente B, Claromeco A, Club de Pelota B, Huracán, Social Indio Rico

Primera fecha: Oriente A 15, Oriente B 3, Claromeco A 15, Club de Pelota B 4. Huracán 15, Social Indio Rico 0

Zona B: Echegoyen, Sociedad española, Claromeco B, Club de Pelota B, Oriente C, Social Indio Rico A

Primera Fecha: Oriente C 11, Socias Indio Rico A 15, Claromeco B 5, Club de Pelota A 15, Echegoyen 15, Sociedad española 6

Hoy juegan por la segunda fecha de la zona A

Huracán vs Claromecó A, Social Indio Rico B vs Oriente A, Oriente B vs Club de Pelota B

