Bochas: Comenzó el Oficial Individual de primera

Dio comienzo el Oficial de bochas Individual de Primera, con la participación de 16 jugadores divididos en 4 zonas.

Por la Zona A, Martin Aristain de Huracán le gano a Carlos Quiroga de Sociedad Española 15 a 5. Ignacio Degue de Estudiantes, venció a Claudio Castillo de Club de Pelota 15 a 12.

Próxima fecha, miércoles: Claudio Castillo vs. Martin Aristain y Carlos Quiroga vs. Ignacio Degue.

Por la Zona D, Paul Martínez, de Club de Pelota como visitante le ganó a Esteban Juárez de Unión 15 a 10.

Roberto Acosta de Oriente venció a Pablo Jaureguibehere de Huracán 15 a 12.

Próxima fecha, miércoles: Pablo Jaureguibehere vs. Esteban Juárez y Paul Martínez vs Roberto Acosta.

Partidos del martes

Zona B: Matías Saltapé de Estudiantes vs. Guillermo Barrios de Huracán y Cesar Strissolo de Claromecó vs. Hernán Rodríguez de Club de Pelota.

Zona C: Leonardo Heim de Echegoyen vs. Ezequiel Juárez de Estudiantes y Alberto Cabrera de Unión vs Mario Zarate de Huracán.