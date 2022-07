Bochas: Comenzó el Torneo oficial de parejas en primera

12 julio, 2022 Leido: 7

Dio comienzo el Torneo de bochas oficial de parejas de primera categoría, que se juega con 8 equipos divididos en dos zonas.

Zona A Club de Pelota A le ganó a Sociedad española 15 a 3 y Estudiantes venció a Huracán B 15 a 13.

Zona B Claromecó de local perdió con Huracán A 15 a 6 y Club de Pelota B le ganó a Oriente 15 a 7.

Hoy comienzan a jugar en tercera categoría el Torneo oficial con 12 equipos divididos en 4 zonas:

Zona A Claromecó A vs Club de Pelota A

Zona B Huracán B vs Claromecó B

Zona C Estudiantes vs Sociedad española B

Zona D Huracán A vs Oriente A

