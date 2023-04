Bochas: Comenzó el Torneo Provincial de tríos en nuestra ciudad

29 abril, 2023

Se desarrolla en nuestra ciudad el Torneo Provincial de bochas por tríos de Clubes campeones, con la participación de 16 equipos que organiza la Asociación regional tresarroyense y fiscaliza la Federación de la Provincia.

En instalaciones de Huracán se llevó a cabo el Congreso de delegados y se confeccionaron 4 zonas y los fixtures correspondiente, de cada zona clasifican a segunda instancia 2 equipos.

Zona A: Club de Pelota de tres arroyos vs Social San pedro de San pedro juegan en Huracán 1, Empleados de Comercio de Bolívar vs Sportivo Azul de Azul cancha 2 de Huracán.

Zona B: Olimpia de bahía Blanca vs Club Chacabuco de Chacabuco cancha 1 de Club de Pelota y en la cancha 2 Atlético Villegas de Villegas vs Club Saavedra de Saavedra.

Zona C: Club Pineral de Zarate vs Club Urquiza de Mar del plata en cancha de Estudiantes 1 y en cancha 2 Circulo Policial de Rojas vs Juventud Alvearense de Alvear.

Zona D: En Orense Club San Clemente del tuyu del Partido de la Costa vs Sport Club Magdalena de Magdalena y en san Francisco de Bellocg Huracán de tres arroyos vs Club Juventud Obrera de almirante Brown.

