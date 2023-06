Bochas: comenzó la segunda rueda de parejas de Tercera

2 junio, 2023

Comenzaron las revanchas del Oficial de bochas por parejas de Tercera Categoría donde juegan 16 equipos divididos en cuatro zonas, clasificando los dos primeros de cada una.

Zona A: Social Indio Rico perdió de local con Claromecó 15 a 12 y Huracán B cayó como visitante con Oriente A 15 a 9.

Posiciones: Claromecó y Oriente A 3, Huracán B 2, Social 0.

Zona C: Huracán A de visitante le ganó a Echegoyen C 15 a 7y Española A superó a Club de Pelota A 15 a 1.

Posiciones: Huracán A y Española A 3, Club de Pelota A 1 y Echegoyen C 0.

Juegan hoy

Zona B: Club de Pelota C vs Estudiantes, Echegoyen B vs Española B.

Zona D: Oriente B vs Club de Pelota B y Social Indio Rico vs Echeoyen A.

