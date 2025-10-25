Bochas: Comienza el campeonato de Tríos de 2ª Categoría

Este sábado desde las 14, se llevará a cabo el Campeonato de Tríos de 2ª Categoría, organizado por la Asociación Tresarroyense de Bochas.

El certamen contará con 9 equipos representantes de los distintos clubes afiliados, distribuidos en 3 zonas, de las cuales pasarán a la siguiente instancia los dos mejores de cada zona.

La competencia iniciará en las canchas de Huracán, Club de Pelota y Estudiantes, donde se jugarán los primeros partidos en busca del campeonato 2025.

Cabe recordar que, una vez finalizado el torneo, se conformará la selección tresarroyense que representará a la Asociación en el zonal de la categoría, a disputarse en los próximos días.

El ganador del zonal obtendrá la clasificación al Campeonato Provincial, que se desarrollará en San Nicolás a fines del mes de noviembre.

