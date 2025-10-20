Bochas: Comienza el Campeonato Individual Oficial de 1ra Categoría

20 octubre, 2025 0

Este lunes se dará inicio a uno de los torneos más esperados del año por todos los jugadores de bochas de Tres Arroyos: el Campeonato Individual Oficial de 1ra Categoría.

Con la participación de 16 jugadores, se pondrá en marcha la fase inicial con grandes duelos en todas las zonas.

En la Zona A, el defensor del título y campeón de los últimos cuatro años, Martín Aristain Rey (Huracán), debutará ante Pablo Jaureguibehere (Rec. Claromecó) en uno de los cruces más atractivos de la jornada. Por la misma zona, Ernesto Resser (Estudiantes) recibirá a Roque Marinelli (Oriente F.C.).

En la Zona B, el finalista 2024 Ignacio Degue (Estudiantes) será local ante su compañero de club Esteban Juárez, mientras que Ezequiel Barrios (Huracán) enfrentará a Héctor Somovilla (Rec. Echegoyen).

El martes será el turno de las Zonas C y D:

El subcampeón 2024 Ezequiel Juárez (Estudiantes) recibirá a Reinaldo Barrionuevo (Estudiantes), y Claudio Castillo (Soc. Española) será local en Club de Pelota frente a Carlos Quiroga (Huracán).

Por otro lado, el integrante del cuadrangular final 2024 Guillermo Barrios (Huracán) enfrentará a Guillermo Menna (Huracán), y Hernán Rodríguez (Club de Pelota) recibirá a Alberto Hernández (Rec. Claromecó).

Se pone en marcha una nueva edición del certamen más prestigioso del calendario tresarroyense, con los mejores jugadores en busca del título 2025.

