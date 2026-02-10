Bochas: comienza el Cuadrangular Final del Individual de Segunda

El Torneo Individual de Segunda Categoría, organizado por la Asociación Tresarroyense de Bochas, ingresa en su etapa definitoria tras un sorteo que dejó establecidos los enfrentamientos para la jornada de este martes. Luego de un camino de gran paridad en las zonas y series de eliminación directa que se resolvieron en partidos de desempate, la atención se traslada ahora a dos escenarios neutrales donde los cuatro mejores jugadores comenzarán a disputar el título.

En la localidad de Claromecó, la actividad estará centrada en el choque entre Guillermo Barrios e Ignacio Degue.

De manera simultánea, la acción se trasladará a la ciudad de Oriente para albergar el enfrentamiento entre Sandro Vega y Claudio Castillo.

Este sistema de definición permitirá que los cuatro finalistas se midan entre sí para consagrar al nuevo monarca de la especialidad en la ciudad. El ganador obtendrá el derecho de representar a la Asociación Tresarroyense en las competencias oficiales de la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires, lo que añade un valor estratégico fundamental a cada punto disputado en esta noche de martes.

