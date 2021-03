Bochas: comienza el Oficial de parejas de Tercera

8 marzo, 2021 Leido: 24

Hoy da comienzo el torneo Oficial de bochas por parejas de Tercera categoría con la participación de seis instituciones afiliadas a la Asociación local y con 16 equipos divididos en cuatro zonas. El campeón será el representante tresarroyense en el próximo certamen Zonal a realizarse el 16 de abril.

Los partidos comenzarán a partir de las 21 horas, con 15 minutos de tolerancia para los locales y 30 para los equipos que viajan a la zona.

Zona A: Sociedad Española E vs Sociedad Española D y Sociedad Española A vs Claromecó A.

Zona B: Claromecó B vs Echegoyen y Sociedad Española B vs Sociedad Española C

Zona C: Huracán B vs Oriente A y Club de Pelota A vs Club de Pelota B.

Zona D: Oriente B vs Huracán A y Sociedad Española F vs Club de Pelota C.

