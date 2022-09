Bochas: Comienza el Torneo oficial de primera por tríos

21 septiembre, 2022

En la reciente reunión de la comisión directiva de la Asociación tresarroyense de Bochas, se programó el Torneo oficial de bochas por tríos de primera categoría que se jugará con 8 equipos divididos en dos zonas y se disputarán los partidos los lunes, miércoles y viernes, comenzando esta noche a las 20:30 horas.

Zona A Huracán B, Club de Pelota, Echegoyen y Sociedad Española.

Zona B Estudiantes, Huracán A, Oriente y Claromecó

Primera fecha: zona A Huracán B vs Echegoyen y Club de Pelota vs Sociedad Española

Zona B: Estudiantes vs Oriente y Huracán A vs Claromecó.

El jueves se reúne la comisión directiva y los delegados de los clubes a los efectos de realizar el fixture del Torneo de tercera por parejas de la categorías Master mayores de 61 años.

