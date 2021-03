Bochas: comienza hoy la segunda rueda del Oficial de parejas

11 marzo, 2021 Leido: 15

Culminó la primera rueda del torneo Oficial de bochas de Tercera División, que se juega por parejas con la participación de 16 equipos divididos en 4 zonas, y hoy comenzará la segunda.

Zona A: Sociedad Española A venció a Sociedad Española E por 15 a 7 y Claromecó A derrotó a Sociedad Española D por 15 a 2.

Posiciones: Sociedad Española A 3, Claromecó A 2, Sociedad Española D 1, Sociedad Española E 0.

Juegan hoy: Sociedad Española D vs Sociedad Española E, Claromecó A vs Sociedad Española A.

Zona B: Sociedad Española B venció a Claromecó B por 15 a 12 y Sociedad Española C derrotó a Echegoyen por 15 a 14.

Posiciones: Claromecó B y Sociedad Española B 2, Echegoyen y Sociedad Española C 1.

Juegan hoy: Echegoyen vs Claromecó B, y Sociedad Española C vs Sociedad Española B.

Zona C: Huracán B derrotó a Club de Pelota A por 15 a 8 y Oriente A le ganó a Club de Pelota B por 15 a 10.

Posiciones: Huracán B y Club de pelota A 2, Oriente A y Club de Pelota B 1.

Juegan hoy: Oriente A vs Huracán B y Club de Pelota B vs Club de Pelota A.

Zona D: Oriente B le ganó a Sociedad Española F por 15 a 6 y Huracán A venció a Club de Pelota C por 15 a 8.

Posiciones: Huracán A 3, Oriente B 2, Sociedad Española F 1, Club de Pelota C 0.

Juegan hoy: Huracán A vs Oriente B y Club de Pelota C vs Sociedad Española F.

Volver