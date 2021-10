Bochas comienzan las semifinales de Primera

5 octubre, 2021

Se jugó una nueva fecha del torneo de bochas por parejas de la categoría veteranos, cuarta fecha de las revanchas, con estos resultados: Echegoyen B le ganó a Club de Pelota 15 a 3, Claromecó derrotó a Huracán 15 a 4, Sociedad española B venció a Echegoyen A 15 a 10.

Posiciones : Huracán 8 , Claromecó 7 , Echegoyen B , Sociedad española B , Oriente + , Club de Pelota 6 , Echegoyen A 3 , Sociedad Española A más un partido pendiente.

Próxima fecha a jugarse el viernes 8: Huracán vs Oriente, Club de Pelota vs Sociedad española B, Sociedad Española A vs Echegoyen A, Echegoyen B vs Claromecó.

Hoy juegan por la primera fecha de las semi finales de los play offs ambos partidos en cancha de Huracán, el equipo A recibe a Oriente y el B recibe a Club de pelota.

