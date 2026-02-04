Bochas: comienzan los Play-Off del Individual de Segunda con duelos de alto impacto

4 febrero, 2026 0

Tras una fase regular extenuante, el Torneo Individual de Segunda Categoría entra en su “zona de fuego”. Los Play-Off ya tienen nombres propios y escenarios confirmados para lo que será una seguidilla de partidos clave que determinarán quiénes avanzan al cuadrangular en busca del pasaje al Zonal.

Cronograma de ida:

La acción comenzará este miércoles con cuatro enfrentamientos de gran nivel en distintos clubes de la ciudad y la zona:

En Indio Rico: Claudio Castillo recibirá a Esteban Juárez (quien logró su pasaje como uno de los mejores terceros).

En Huracán: Se dará un choque de estilos entre Guillermo Barrios y José Andino.

En San Francisco de Bellocq: Un duelo que promete chispas entre el sólido Ezequiel Juárez y el experimentado Sandro Vega.

En Club de Pelota: Ignacio Degue se medirá ante Alberto Hernández, en un enfrentamiento de pronóstico reservado.

Formato de definición:

La particularidad de esta instancia es la rapidez de la definición. Para garantizar la paridad, el reglamento establece lo siguiente:

Segunda fecha (jueves): se disputarán los partidos de vuelta invirtiendo las localías.

Desempates (viernes): en caso de que la serie quede igualada (un partido ganado para cada uno, independientemente del puntaje), se jugará un tercer partido definitorio el viernes en cancha neutral.

