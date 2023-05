Bochas: continua el oficial de tercera por parejas

30 mayo, 2023

Este lunes por la noche, se completó la segunda fecha del oficial de bochas por parejas de tercera categoría con los partidos de las zonas B y D.

Zona B: Echegoyen B venció a Estudiantes 15 a 13 y Club de pelota C perdió de local con Española B 15 a 12

Posiciones: Española B 2, Estudiantes y Echegoyen B 1, Club de pelota C 0

Zona D: Social de Indio Rico le gano a Club de pelota B 15 a 0 y Echegoyen A de visitante derroto a Oriente B 15 a 12

Posiciones: Social 2, Oriente B y Echegoyen A 1, Club de Pelota B

Juega Hoy: Zona A Claromecó vs Huracán B y Oriente A vs Social Indio Rico. Zona C: Huracán A vs Española A y Club de Pelota A vs Echegoyen C

