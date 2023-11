Bochas: Continúa el Oficial individual

14 noviembre, 2023

Comenzó la segunda fecha del torneo Oficial individual de Primera División de bochas que se juega con 16 jugadores divididos en cuatro zonas.

Zona A: José Desiderio (Claromecó) le ganó a Ezequiel Barrios (Huracán) 15 a 14 e Ignacio Degue (Club de Pelota) venció a Claudio Castillo (Echegoyen) 15 a 13.

Zona B: Héctor Somovilla (Echegoyen) derrotó a Ezequiel Juárez (Estudiantes) 15 a 8 y Guillermo Barrios (Huracán) se impuso a Oscar Oxandaburu (Oriente) 15 a 8.

Hoy completan la fecha las zona C, con Pablo Jaureguibehere vs Esteban Juárez y Sandro Vega vs Carlos Dolada, y la D, con Martin Aristain vs Hernán Rodríguez y Manuel Olivera vs Roque Marinelli.

