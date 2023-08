Bochas: Continúa el Oficial por tríos de Tercera

17 agosto, 2023

Comenzó a jugarse la segunda fecha del Oficial de bochas de Tercera Categoría por tríos, que se desarrolla en dos zonas de seis equipos.

Por la Zona A, Huracán le ganó a Claromecó A 15 a 4, Oriente A venció a Social Indio Rico 15 a 4 y Oriente B derrotó a Club de Pelota B 15 a 4.

Este jueves juegan Echegoyen vs Oriente C, Sociedad Española vs Claromecó B y Club de Pelota A vs Social Indio Rico A.

