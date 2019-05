Bochas: continúa el torneo Oficial y hoy se reúne la Asociación

Se jugó la tercera fecha de las revanchas del torneo Oficial de bochas de Primera por parejas que organiza la Asociación tresarroyense.

Echegoyen perdió de local por 15 a 13 con Huracán, Claromecó venció a Unión por 15 a 4 y Estudiantes le ganó a Sociedad Española por 15 a 7.

Posiciones: Claromecó 8 puntos, Huracán y Estudiantes 6, Club de Pelota 5, Sociedad Española 3, Echegoyen y Unión 1.

Próxima fecha (cuarta): Huracán vs Claromecó, Club de Pelota vs Echegoyen y Unión vs Sociedad Española. Libre: Estudiantes.

Reunión de la Asociación

Hoy, a partir de las 20:30 horas, se llevará a cabo una nueva reunión de la comisión directiva de la Asociación Tresarroyense de Bochas y delegados de los clubes afiliados. Debido a los temas de real importancia a tratar se ruega concurrir puntualmente a horario.