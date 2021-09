Bochas: Continúa en actividad el torneo por parejas

Finalizó una nueva semana de actividad de bochas donde compiten tres categorías por parejas. En la segunda fecha de las revanchas de veteranos estos fueron los resultados:



Oriente le ganó a Club de Pelota 15 a 1; Huracán venció a Sociedad Española A 15 a 12; Echegoyen B derrotó a Sociedad Española B 15 a 9; no se jugó el partido entre Claromecó y Echegoyen A se jugará el próximo martes.

Posiciones: Huracán 7; Oriente 6; Club de Pelota; Claromecó 5; Echegoyen B; Sociedad Española B 4; Echegoyen A 2 y Sociedad Española A 1.

El próximo miércoles será tercera de las revanchas: Echegoyen A vs. Oriente; Sociedad Española B; Claromecó; Huracán vs. Echegoyen B; Club de pelota vs. Sociedad Española A.

El lunes juegan las segunda fecha de las revanchas en tercera: Club de pelota B vs. Echegoyen; Sociedad Española A vs. Huracán; Oriente vs. Sociedad Española B; Club de Pelota A vs. Claromecó.

