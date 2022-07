Bochas: Continúan los Torneos oficiales de parejas

14 julio, 2022 Leido: 69

Se jugó la segunda fecha del torneo oficial de bochas de primera división que se disputa con 8 equipos divididos en dos zonas.

Zona: Sociedad española perdió de local con estudiantes 15 a 14 Huracán B venció a Club de pelota A 15 a 4.

Posiciones: Estudiantes 2, Huracán B y Club de Pelota 1, Sociedad Española 0.

Próxima fecha tercera a jugarse el 1 de agosto: Estudiantes vs Club de pelota A y Sociedad española vs Huracán B.

Zona B: Oriente venció de local a Claromeco 15 a 5 y Huracán A derroto a Club de Pelota b 15 a 1.

Posiciones: Huracán A 2, Club de Pelota B y Oriente 1, Claromecó 0.

Próxima fecha tercera se juega 1 de agosto: Claromecó vs Club de Pelota B y Oriente vs Huracán A

Juegan Hoy por la segunda fecha de tercera categoría

Zona A: Echegoyen vs Claromecó A libre Club de pelota B

Zona B: Sociedad Española A vs Huracán B Libre Claromeco B

Zona C: Oriente B vs Estudiantes Libre Sociedad española B

Zona D: Club de Pelota A vs Huracán A Libre Oriente A

Agasajo a Martin Aristain

Mañana en el fogón del club Huracán se llevara a cabo una cena en agasajo al jugador del club, con motivo de haber ganado el torneo provincial de primera categoría y será representante de la federación de la provincia en el próximo torneo Argentino, reserva de tarjetas a los cel 15521243 o 15576861

Volver