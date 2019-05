Bochas: continúan los torneos oficiales y extraordinarios

Se jugó la segunda fecha de las revanchas del torneo Oficial de bochas por parejas de Primera categoría que organiza la Asociación Tresarroyense.

Estudiantes perdió de local con Claromecó por 15 a 12, Huracán derrotó a Club de Pelota por 15 a 7 y Unión venció a Echegoyen por 15 a 5.

Posiciones: Claromecó 7 puntos, Huracán, Club de Pelota y Estudiantes 5, Sociedad Española 3, Echegoyen y Unión 1.

Próxima fecha –a jugarse el lunes-: Echegoyen vs Huracán, Claromecó vs Unión y Sociedad Española vs Estudiantes. Libre Club de Pelota.

En Club de Pelota

Hoy en Club de Pelota continuará el Extraordinario de parejas. A partir de las 20 horas habrá dos partidos de la ronda clasificatoria del torneo que es por doble eliminación.

En Huracán

En Huracán se jugará un partido, desde las 20:30, correspondiente a la semifinal de perdedores del torneo interno de tríos.