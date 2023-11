Bochas: Culminó la ronda clasificatoria del individual de Primera

30 noviembre, 2023

Finalizó la fase de grupos del torneo individual de bochas de Primera Categoría con la participación de 16 jugadores divididos en cuatro zonas.

Los resultados fueron:

Zona A

Castillo 14 vs Ezequiel Barrios 15 y Degue 11 vs Desiderio 15

Zona B

Guillermo Barrios 15 vs Somovilla 1 y Oxandaburu 13 vs Ezequiel Juárez 15

Zona C

Vega 12 vs Jaureguibehere 15 y Dolade GP vs Esteban Juárez PP

Zona D

Aristain 15 vs Olivera 3 y Rodríguez GP vs Marinelli

PP.

Este jueves, en cancha de Echegoyen, Degue y Desiderio desempatarán por el primer lugar en la zona A. El ganador enfrentará al segundo de la zona B, Ezequiel Juárez, y el perdedor al primero de ese grupo, Guillermo Barrios.

El resto de los cruces son: primero de la zona C (Pablo Jaureguibehere) vs segundo de la D (Hernán Rodríguez) y el primero de la zona D (Martín Aristain) vs segundo de la zona C (Sandro Vega).

Los ganadores de los cruces jugarán un cuadrangular final donde saldrá el campeón 2024.

