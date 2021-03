Bochas: desde el lunes 8 se jugará el Oficial de Tercera por parejas

4 marzo, 2021 Leido: 12

En la víspera, se reunió la Comisión Directiva y los delegados de Asociación Tresarroyense de Bochas a los efectos de programar el torneo Oficial de parejas de Tercera división, cuyo ganador será el representante local al zonal a llevarse a cabo el 14 de abril.

Se inscribieron 15 equipos por lo que se resolvió jugar con 4 zonas: dos de cuatro elencos en el grupo de la costa; uno de cuatro, y otros de tres en la zona de la ciudad. Los clubes que participarán son: Sociedad Española, de Orense, con 6, Club de Pelota 3, Claromecó 2, Huracán 2, Echegoyen de San Francisco 1 y Oriente 1.

Comenzará el torneo el lunes 8 y se jugará de lunes a jueves. Clasificarán dos por zona.

Los equipos:

Sociedad Española A: Paul Martínez y Alberto Hernández; Sociedad Española B: Jorge Yanacone y Blas Miranda; Sociedad Española C: Atilio Vidal y Walter Peralta; Sociedad Española D: Hugo Ferreira y Jorge E. Caraballo; Sociedad Española E: Fernando Ubiera y José Miranda; Sociedad Española F: Jorge Caraballo y Carlos Quiroga.

Club de Pelota A: Pedro Rodríguez, Juan Milanesi y Braian Baldovino; Club de Pelota B: Julián Saccone, Jesús Aguilera y Susana Bengochea; Club de Pelota C: Héctor Bisso y Gustavo Guevara.

Claromecó A: Cesar Strissolo, Nicolino y Cufré; Claromecó B: L. Britez, Ulloa y Britez.

Huracán A: Mario Zárate, Armando Ruiz y Oscar Jaureguibehere; Huracán B: Ezequiel Barrios, Sandro Vega y Domínguez.

Echegoyen: Machado, Massoli y Somovilla.

Oriente: Machado, Acosta y Machado.

Las zonas:

Zona A: Sociedad Española A, E, D y Claromecó A.

Zona B: Sociedad Española B y C, Claromecó B y Echegoyen.

Zona C: Huracán B, Oriente, Club de Pelota A y B.

Zona D: Huracán A, Sociedad Española F y Club de Pelota C.

