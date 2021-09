Bochas: Dos punteros en el Oficial de 1° Categoría

3 septiembre, 2021 Leido: 30

En el cierre de la semana, se jugó la fecha sexta de primera del oficial de bochas por parejas de primera división, que tiene dos punteros con 4 puntos y el resto cuenta con dos partidos ganados.

Sociedad española A cayó de local con Estudiantes 15 a 3, Club de pelota venció a Huracán B 15 a 12 y Oriente derrotó a Sociedad española B 15 a 5, libre Huracán A.

Posiciones: Huracán A y Oriente 4, Huracán B, Sociedad española B, Sociedad Española A, Estudiantes y Club de Pelota 2.

Próxima fecha, martes 7, ultima de la primera rueda: Sociedad española B vs Club de Pelota, Huracán B vs Sociedad española A, Estudiantes vs Huracán A, libre Oriente.

Juegan hoy por la cuarta fecha de tercera división: Sociedad Española A vs Club de Pelota B, Echegoyen vs Oriente, Huracán vs Club de Pelota A, Claromecó vs Sociedad española B.

Volver