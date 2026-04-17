Bochas: el campeonato de Clubes Campeones entra en etapa de definiciones
Tras el desarrollo de la Fase Regular, con partidos muy atractivos e interesantes, quedaron definidos los cuatro clasificados a Semi-Finales. Entre ellos se encuentran: Huracán, Claromecó, Social Indio Rico y Club de Pelota.
La etapa de Semi-Finales, comenzará a disputarse el lunes y habrá actividad hasta el jueves. A continuación, el cronograma completo.
Lunes: Huracán vs Claromecó.
Martes: Social Indio Rico vs Club de Pelota.
Miércoles: Claromecó vs Huracán.
Jueves: Club de Pelota vs Social Indio Rico.