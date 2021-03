Bochas: el jueves comenzarán los playoffs

Finalizada la ronda clasificatoria del torneo Oficial de bochas por parejas de Tercera Categoría hay siete clasificados, el restante saldrá del ganador entre Claromecó B y Recreativo Echegoyen, a jugarse desde las 21 horas en Orense.

El 1 fue Sociedad Española A, el 2 Huracán A, el 3 ° Club de Pelota A, 4° Sociedad Española B, 5° Claromecó A, 6° Huracán B, 7° Sociedad Española F y el octavo sale del partido a disputarse hoy.

Los cruces que comenzarán a desarrollarse desde el jueves desde las 21 horas son:

Sociedad Española A vs Ganador del partido entre Claromecó B y Echegoyen.

Huracán A vs Sociedad Española F.

Club de Pelota A vs Huracán B.

Sociedad Española B vs Claromecó A.

