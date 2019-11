Bochas: el lunes 11 comienza el Individual con 16 jugadores

Se realizó una reunión de la Asociación Regional Tresarroyense de bochas en su sede social, a los efectos de programar el Fixture del próximo Torneo Oficial Individual que dará comienzo el lunes 11 y con 16 jugadores que participarán divididos en 4 zonas.

Asimismo se determinó que los partidos comiencen a las 20:45 con 15 minutos de tolerancia.

El cronograma es el siguiente:

Zona A: Ignacio Degue de Estudiantes, Claudio Castillo de Club de Pelota, Carlos Quiroga de Sociedad Española y Martin Aristain de Huracán.

Primera fecha – Lunes 11: Martin Aristain vs. Carlos Quiroga y Ignacio Degue vs. Claudio Castillo.

Zona B: Cesar Strissolo de Claromecó, Hernán Rodríguez de Club de Pelota, Guillermo Barrios de Huracán y Matías Saltapé de Estudiantes.

Primera fecha -Martes 12: Matías Saltapé vs. Guillermo Barrios y Cesar Strissolo vs. Hernán Rodríguez.

Zona C: Alberto Cabrera de Unión, Mario Zárate de Huracán, Ezequiel Juárez de Estudiantes y Leonardo Heim de Echegoyen.

Primera fecha -Marte 12: Leonardo Heim vs. Ezequiel Juárez y Alberto Cabrera vs. Mario Zárate.

Zona D: Roberto Acosta de Oriente, Pablo Jaureguibehere de Huracán, Paul Martínez de Club de Pelota y Esteban Juárez de Unión.

Primera fecha -Lunes 11: Esteban Juárez vs. Paul Martínez y Roberto Acosta vs. Pablo Jaureguibehere.

Luego de la ronda regular clasifican dos por zona, y los cruces se producen por ubicación en puntos y luego variantes.