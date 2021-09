Bochas: En primera están los clasificados para la final

29 septiembre, 2021 Leido: 28

Se jugó la penúltima fecha del oficial de bochas por parejas de primera categoría donde ya están clasificados los 4 que disputarán el título de campeón del año a pesar que resta una fecha de la ronda clasificatoria.

Los resultado de la décima tercera fecha: Estudiantes le ganó a Sociedad española A 15 a 3, Huracán B venció a Club de Pelota 15 a 13, Sociedad española B perdió de local con Oriente 15 a 13.

Posiciones: Huracán A y Huracán B 8, Oriente y Club de pelota 6 , los 4 clasificaron para la semi final , Estudiantes y Sociedad Española A 4, Sociedad Española B 3.

Próxima fecha ultima de la ronda clasificatoria: Club de pelota vs Sociedad Española B, Sociedad Española A vs Huracán B, Huracán A vs Estudiantes Libre Oriente.

Hoy juegan por tercera fecha de las revanchas de la categoría veteranos. Echegoyen A vs Oriente, Sociedad Española B vs Claromecó, Huracán vs Echegoyen B, Club de Pelota vs Sociedad Española A.

Volver