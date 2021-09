Bochas: en veteranos, Oriente y Club de Pelota son punteros

7 septiembre, 2021 Leido: 12

Dio comienzo una semana más de actividad en los campeonatos oficiales de bochas, en esta oportunidad la categoría veteranos con 4 partidos.

La quinta fecha se dio con estos resultados: Oriente le ganó a Huracán 15 a 8, Sociedad Española B perdió de local con Club de Pelota 15 a 1, Sociedad Española A le ganó a Echegoyen A 15 a 14, Claromecó venció a Echegoyen B 5.

Las posiciones, cumplidas 5 fechas: Club de Pelota y Oriente 5, Huracán y Sociedad Española B 3, Claromecó y Echegoyen A 2, Echegoyen B y Sociedad Española B 1.

Próxima fecha: Echegoyen B vs. Oriente, Sociedad Española A vs. Claromecó, Club de Pelota vs. Echegoyen A, Huracán vs. Sociedad Española B.

Juegan hoy por la séptima fecha de Primera: Huracán B vs. Sociedad Española A, Estudiantes vs. Huracán A, libre Oriente. El partido entre Sociedad Española B y Club de Pelota se adelantó con el triunfo de la visita 15 a 10.

