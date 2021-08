Bochas: En Veteranos son punteros Oriente y Sociedad Española B

24 agosto, 2021

Se jugó la segunda fecha del torneo de bochas por parejas de la categoría Veteranos que cuenta con 8 equipos.

Club de Pelota cayó de local ante Oriente por 15 a 6, Huracán venció a Sociedad Española A por 15 a 2, Sociedad Española B derrotó a Echegoyen B por 15 a 13 y Echegoyen A venció a Claromecó por 15 a 4.

Posiciones: Sociedad Española B y Oriente 2, Echegoyen B, Echegoyen A, Huracán y Club de Pelota 1, Sociedad Española A y Claromecó 0.

Próxima Fecha – viernes 27 – : Oriente vs Echegoyen A, Claromecó vs Sociedad Española B, Echegoyen B vs Huracán y Sociedad Española A vs Club de Pelota.

Adelantado de Tercera

Se jugó un adelantado de Tercera en cancha de Huracán y el equipo del Globo venció a Sociedad Española A por 15 a 3.

Primera

Juegan hoy por la tercera fecha de Primera: Estudiantes vs Sociedad Española B, Huracán A vs Oriente, Sociedad Española A vs Club de Pelota. Libre: Huracán B.

