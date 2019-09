Bochas: Están en la etapa final los torneos de tríos

Continúa el Torneo Oficial de Tríos de primera categoría de bochas, donde sigue mandando Club de Pelota que se aproxima al título, cuando quedan dos fechas parta finalizar y lleva dos puntos.

Sociedad Española perdió de local con Huracán 15 a 7, y Club de Pelota le ganó los puntos a Unión que no se presentó.



Posiciones: Club de Pelota 6; Huracán 4; Estudiantes 3; Unión 2; Sociedad Española 1.

Se juegan las semifinales

Hoy se están jugando los primeros partidos de las semifinales del Torneo de Tríos de tercera categoría, ambos partidos se juegan en Huracán.

El equipo de damas recibe a Club de Pelota B y el equipo A del globo espera por Claromecó.

Viajan a Italia

En las próximas horas viajan hacia Italia la Selección de Bochas Juvenil de la modalidad Zerbin. Integra esta delegación el representante de nuestra ciudad Martin Aristain. Durante 15 días estarán jugando en las categorías sub 18 y sub 23.