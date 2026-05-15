Bochas: este fin de semana, Huracán disputará el Torneo Provincial de Clubes Campeones en Lobos
El Club Atlético Huracán de Tres Arroyos será protagonista este fin de semana en la localidad de Lobos, donde se disputará el Torneo Provincial de Clubes Campeones de Bochas, reuniendo a los mejores equipos de toda la provincia de Buenos Aires.
La institución tresarroyense representará a la Asociación Tresarroyense de Bochas con el plantel integrado por Ezequiel y Guillermo Barrios, Martín Aristein y Paulo Nielsen, mientras que la dirección técnica estará a cargo de Carlos Quiroga.
La actividad comenzará este viernes con el sorteo oficial, programado para las 20 horas, donde quedarán definidas las zonas y el fixture del certamen. Ya el sábado, desde las 8:30 de la mañana, comenzará la competencia con la etapa clasificatoria, que contará con zonas integradas por cuatro equipos provenientes de distintos puntos de la provincia.
Será un fin de semana cargado de competencia y expectativa para Huracán, que buscará dejar bien representada a la ciudad y a la Asociación Tresarroyense en uno de los torneos más importantes del calendario provincial de Bochas.