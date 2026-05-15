Bochas: este fin de semana, Huracán disputará el Torneo Provincial de Clubes Campeones en Lobos

15 mayo, 2026 0

El Club Atlético Huracán de Tres Arroyos será protagonista este fin de semana en la localidad de Lobos, donde se disputará el Torneo Provincial de Clubes Campeones de Bochas, reuniendo a los mejores equipos de toda la provincia de Buenos Aires.

La institución tresarroyense representará a la Asociación Tresarroyense de Bochas con el plantel integrado por Ezequiel y Guillermo Barrios, Martín Aristein y Paulo Nielsen, mientras que la dirección técnica estará a cargo de Carlos Quiroga.

La actividad comenzará este viernes con el sorteo oficial, programado para las 20 horas, donde quedarán definidas las zonas y el fixture del certamen. Ya el sábado, desde las 8:30 de la mañana, comenzará la competencia con la etapa clasificatoria, que contará con zonas integradas por cuatro equipos provenientes de distintos puntos de la provincia.

Será un fin de semana cargado de competencia y expectativa para Huracán, que buscará dejar bien representada a la ciudad y a la Asociación Tresarroyense en uno de los torneos más importantes del calendario provincial de Bochas.

Volver