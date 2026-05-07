Bochas: este fin de semana se juega el Campeonato de 3° categoría en parejas

7 mayo, 2026 0

La Asociación Tresarroyense de Bochas se prepara para vivir una de sus citas más importantes con el desarrollo del Campeonato de 3ra Categoría Parejas, programado para este sábado y domingo.

Este certamen no solo pone en juego el orgullo local, sino que reviste una importancia estratégica fundamental: la pareja que logre coronarse campeona obtendrá el derecho y el honor de representar a la Asociación Tresarroyense de Bochas en el próximo Torneo Zonal.

La competencia comenzará con una intensa fase de grupos distribuida en diversas sedes. La Zona A tendrá lugar en Estudiantes 2, la Zona B en Huracán 1, la Zona C en las canchas de Oriente F.C. y la Zona D en el Club Rec. Claromecó.

La nómina de participantes incluye equipos de gran trayectoria como Rec. Echegoyen, Estudiantes, Huracán, Club de Pelota y Social Indio Rico, quienes han conformado binomios y trinomios de alto nivel con el objetivo de escalar hasta lo más alto del podio.

Tras la etapa clasificatoria, el torneo entrará en su fase decisiva de Playoffs, iniciando en los cuartos de final donde los líderes de cada zona se cruzarán con los escoltas para definir a los semifinalistas.

La expectativa es máxima entre los aficionados y los clubes, ya que el ganador de la gran final del domingo no solo se alzará con el trofeo local, sino que asumirá la responsabilidad de llevar los colores de la ciudad al ámbito regional, buscando un lugar en las instancias provinciales bajo la bandera de la Asociación Tresarroyense.

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