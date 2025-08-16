Bochas: Estudiantes ganó la final y representa a Tres Arroyos en el Zonal

Este viernes, en la cancha de Huracán, se jugó una final electrizante entre Estudiantes y Club de Pelota. El inicio fue todo para Estudiantes, que en apenas dos manos se puso 8 – 0 arriba. Pero Club de Pelota reaccionó con fuerza y, tras un parcial de 11 – 0, pasó al frente en el marcador.

Con ambos equipos ya habiendo realizado cambios, el partido se volvió un ida y vuelta constante, donde cada mano se definía recién con la última bocha. El que menos se equivocaba lograba sumar, y así el encuentro se tornó emocionante hasta el final.

Finalmente, Estudiantes se impuso por 15 – 13, coronándose campeón con sus jugadores Alejandro Andersen, Reinaldo Barrionuevo, Gustavo Betervide y Ernesto Resser, y ganando el derecho a representar el próximo domingo a la Asociación de Tres Arroyos en el Zonal de Benito Juárez.

