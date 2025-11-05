Bochas: Fecha 5º para zonas C y D. Este miércoles, última fecha en zonas A y B

Se disputó una nueva jornada del Campeonato Individual de 1ra Categoría. Los ganadores de la noche del martes fueron: Claudio Castillo y Ezequiel Juárez en zona C, mientras que Alberto Hernández y Hernán Rodríguez fueron los ganadores en la zona D.

En la Zona C, Claudio Castillo venció a Reinaldo Barrionuevo por 15-5, asegurándose de esta manera el 1° puesto y la clasificación a la siguiente instancia. En el otro encuentro, Ezequiel Juárez se impuso con autoridad por 15-0 frente a Carlos Quiroga.

Por la Zona D, Alberto Hernández logró un valioso triunfo como visitante ante Guillermo Barrios por 15-13, mientras que Hernán Rodríguez superó a Guillermo Menna por 15-1.

Este miércoles por la noche, continúa la acción con la última fecha de las Zonas A y B:

Zona A

Martín Aristain Rey vs. Ernesto Resser

Roque Marinelli vs. Pablo Jaureguibehere

Zona B

Ignacio Degue vs. Guillermo Barrios

Héctor Somovilla vs. Esteban Juárez

