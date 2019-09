Bochas: finalizó la primera rueda en Tercera

Se siguen jugando los torneos oficiales de bochas por tríos. En Tercera, se desarrolló ayer la tercera fecha de las zonas A y B.

Zona A: Claromecó de visitante le ganó a Club de Pelota C por 15 a 10 y Huracán Damas venció a Club de Pelota A por 15 a 6.

Posiciones: Huracán Damas, Claromecó y Club de Pelota A 2 puntos, Club de Pelota C 0.

Zona B: Huracán A le ganó a Echegoyen 15 a 1 y Club de Pelota B venció a Sociedad Española 15 a 7.

Posiciones: Huracán A 3 puntos, Club de Pelota B 2, Echegoyen 1 y Sociedad Española 0.

Juegan hoy

Hoy se juega la cuarta fecha del torneo de tríos de Primera categoría con dos encuentros: Club de Pelota vs Huracán y Sociedad Española vs Estudiantes. Libre: Unión.