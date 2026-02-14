Bochas : Guillermo Barrios es el nuevo monarca de segunda categoría

Este viernes, el representante de Huracán, Guillermo Barrios, en cancha del Recreativo Echegoyen de San Francisco de Bellocq, se consagró campeón del torneo individual de segunda categoría de bochas al vencer a Ignacio Degue 12 a 10.

En un partido vibrante donde ambos jugadores estuvieron alternando la posibilidad de quedarse con el triunfo, y la presencia de mucha gente en la baranda.

Por su parte, Ignacio Degue llegó a la definición obteniendo la rueda de ganadores y Barrios de los perdedores, de esta manera, la definición era por doble eliminación, en el primer juego con un tanteador cambiante, Barrios se impuso por 12 a 11 y el ultimo juego en las mismas condiciones para campeonar nuevamente el jugador de Huracán se quedó con el triunfo.

Ahora representará a la Asociación Local en el zonal a llevarse a cabo en nuestra ciudad el próximo domingo 22 junto a los representantes de Coronel Pringles y Benito Juárez, el ganador de este torneo será quien represente a zona Sur en el Provincial.

