Bochas: Habrá final huracanófila en el Individual de 1ª Categoría

21 noviembre, 2025 0

Martín Aristain Rey, campeón 2021, 2022, 2023 y 2024, buscará estirar su impresionante hegemonía en la especialidad. Enfrente estará su compañero y amigo, Guillermo Barrios, el jugador más ganador de torneos en la actualidad con la camiseta del Globo, pero que aún tiene una cuenta pendiente: nunca pudo coronarse en el Individual.

Se viene una final histórica, con dos enormes representantes de Huracán, y con un título que promete quedar en la sede del Globo… pero en qué manos, todavía es una incógnita.

