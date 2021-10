Bochas: habrá tercer partido en Primera

Se jugó el partido revancha de los play offs de la final de bochas de primera, donde el campeón representará a la Asociación local en el próximo torneo zonal.

En cancha de Club de Pelota, el celeste perdió como local ante Huracán 15 A 2, y de esta manera habrá un tercer juego a disputarse el próximo martes 19 a las 20:30 horas, en la cancha de Oriente.

Hoy por la quinta fecha de las revanchas de tercera división juegan Huracán vs Club de Pelota, Echegoyen vs Sociedad Española B, Sociedad española A vs Claromecó, Oriente vs Club de Pelota A.

