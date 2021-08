Bochas: hay tres punteros en Primera

25 agosto, 2021 Leido: 55

Se disputó la tercera fecha del torneo Oficial de bochas por parejas en Primera División, certamen que se desarrolla con siete equipos jugando todos contra todos en dos ruedas.

Estudiantes, de local, le ganó a Sociedad Española B por 15 a 5, Huracán A venció a Oriente por 15 a 1 y Sociedad Española A derrotó a Club de Pelota por 15 a 4. Libre: Huracán B.

Posiciones: Huracán A, Oriente, Sociedad Española A 2 puntos, Huracán B, Estudiantes y Sociedad Española B 1, Club de Pelota 0.

Próxima fecha -jueves 26-: Club de Pelota vs. Huracán A, Oriente vs. Estudiantes, Sociedad Española B vs. Huracán B. Libre: Sociedad Española A.

Tercera

En Tercera División, juegan hoy por la segunda fecha: Echegoyen vs. Club de Pelota B, Sociedad Española B vs. Oriente y Claromecó vs. Club de Pelota A. Cabe recordar que Huracán se impuso a Sociedad Española A por 15 a 3.

Volver