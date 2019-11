Bochas: Hernán Rodríguez y Guillermo Barrios están clasificados

Prosigue el torneo de bochas que organiza la Asociación local con la participación de 16 jugadores divididos en 4 zonas.

Zona A

Martin Aristain le ganó a Claudio Castillo 15 a 2 e Ignacio Degue venció a Carlos Quiroga 15 a 7.

Posiciones: Martin Aristain Huracán 5, Ignacio Degue Estudiantes 4, Claudio Castillo Club de Pelota 1, Carlos Quiroga Sociedad Española 0.

El lunes, última fecha, juegan Degue vs Aristain ya clasificados para los cuartos solo resta saber la ubicación.

Zona D

Esteban Juárez le ganó a Pablo Jaureguibehere 15 a 9 y Roberto Acosta venció a Paul Martínez 15 a 4.

Posiciones: Pablo Jaureguibehere Huracán y Roberto Acosta de Oriente 3, Paul Martínez de Club de Pelota y Esteban Juárez de Unión 2.

El lunes en la última fecha juegan Roberto Acosta vs Esteban Juárez y Paul Martínez vs Pablo Jaureguibehere.

Por la segunda fecha de las revanchas de la zona C completan Leonardo Heim de Echegoyen Mario Zarate de Huracan.

