Bochas: hoy se jugarán partidos definitorios de playoffs

23 marzo, 2021 Leido: 53

Se jugaron las revanchas de los playoffs del torneo Oficial de parejas de bochas de Tercera Categoría, donde ya hay un semifinalista: el equipo de Huracán B que ganó los dos partidos a Club de Pelota A. Hoy se disputarán los restantes tres encuentros ya que ganaron un partido cada uno.

En San Francisco de Bellocq, se medirán Claromecó A vs Sociedad Española B.

En Claromecó, se enfrentarán Sociedad Española A vs Recreativo Echegoyen.

En cancha de Club de Pelota, jugarán Sociedad Española F vs Huracán A.

