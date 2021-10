Bochas: Huracán A ganó la ronda clasificatoria de Primera

Finalizó la ronda clasificatoria del Oficial de bochas por parejas de Primera Categoría y el próximo martes comenzarán a jugarse las semifinales.

En la última fecha, Club de Pelota le ganó a Sociedad Española B por 15 a 3, Huracán B perdió con Sociedad Española A por 15 a 1 y Huracán A venció a Estudiantes por 15 a 6.

Posiciones: Huracán A 9 puntos, Huracán B 8, Club de Pelota 7, Oriente 6 (clasificados a semifinales), Sociedad Española A 5, Estudiantes 4 y Sociedad Española B 3.

El martes, en Huracán, por semifinales, jugarán el equipo A del Globo vs Oriente y el equipo B del albo vs. Club de Pelota.

En tanto, por la 10º fecha –tercera de las revanchas- de Tercera Categoría se enfrentarán hoy Claromecó vs Club de Pelota B, Sociedad Española B vs Club de Pelota A, Huracán vs Oriente, y Echegoyen vs. Sociedad Española A.

