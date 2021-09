Bochas : Huracán A se afirma en la punta en primera

17 septiembre, 2021 Leido: 30

En el final de una semana más, se jugó una nueva fecha del torneo de bochas de primera división, tercera de las revanchas.

Estudiantes de visitante perdió en Orense con Sociedad española B 15 a 1, Oriente perdió como local con Huracán A 15 a 11 , Club de pelota venció A Sociedad española A 15 a 5.

Posiciones: Huracán A 7, Huracán B y Oriente 5, Sociedad española A y Club de pelota 4, Sociedad española B 3, Estudiantes 2.

Próxima fecha cuarta de las revanchas a jugarse el Martes 21: Huracán A vs Club de pelota, Estudiantes vs Oriente, Huracán B vs Sociedad española B libre Sociedad española A.

Juegan hoy por la última fecha de la primera rueda de tercera división: Sociedad española B vs Club de pelota B, Huracán vs Claromecó, Club de pelota A vs Echegoyen, Oriente vs Sociedad española A.

