Bochas: Huracán cayó en las semifinales del Campeonato Provincial de Clubes Campeones

17 mayo, 2026 0

El sueño de Club Atlético Huracán de Tres Arroyos en el Campeonato Provincial de Clubes Campeones llegó hasta semifinales. En el certamen organizado por la Asociación de Bochas de Lobos, el conjunto tresarroyense cayó ante Club Viejo Pedro, vigente campeón provincial 2025, por 15-5 y cerró una enorme actuación finalizando en el tercer puesto de la clasificación general.

El equipo de Huracán estuvo integrado por Ezequiel Barrios, Guillermo Barrios, Martín Aristain Rey y Paulo Nielsen, mientras que Carlos Quiroga fue el director técnico del conjunto tresarroyense.

Huracán tuvo un gran recorrido durante todo el fin de semana en Lobos, donde logró meterse entre los cuatro mejores equipos de la provincia luego de superar a Huracán de Adrogué en cuartos de final. En semifinales se encontró con un rival de jerarquía y último campeón, que volvió a demostrar su nivel para avanzar a la final del torneo.

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