Bochas: Huracán es puntero en veteranos

Se jugó la tercera fecha de las revanchas, decima del torneo oficial de bochas de veteranos con estos resultados: Echegoyen A le ganó a Oriente 15 a 10, Sociedad española B venció a Claromecó 15 a 6, Huracán derrotó a Echegoyen B 15 a 7, Club de Pelota le ganoó a Sociedad española A 15 a 4.

Posiciones: Huracán 8, Oriente, Claromecó, Club de pelota 6, Sociedad española B 5, Echegoyen B 4, Echegoyen A 3, Sociedad española A 1.

Próxima fecha Lunes 4 de Octubre: Oriente vs Sociedad española A, Echegoyen B vs Club de Pelota, Claromecó vs Huracán, Sociedad española B vs Echegoyen A.

Juegan Hoy la última fecha clasificatoria de primera división donde están los cuatro clasificados para se semi final, hoy se busca la ubicación de los mismos para conocer el mixture de los play off Club de pelota vs Sociedad española B, Sociedad española A vs Huracán, Huracán A vs Estudiantes, libre Oriente.

